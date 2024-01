L’allarme è scattato oggi pomeriggio in contrada Palombaretta. Ad allertare la macchina dei soccorsi dei conoscenti dell’anziano

MORROVALLE – Anziano trovato morto sotto a un albero della sua abitazione, ucciso da un colpo di fucile al torace. L’ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario.

L’allarme è scattato oggi pomeriggio in contrada Palombaretta. Ad allertare la macchina dei soccorsi dei conoscenti dell’anziano, un 71enne che viveva da solo, che non avevano sue notizie da un po’ e non riuscivano a contattarlo.

Sul posto 118 e carabinieri. Non sono stati trovati biglietti. L’arma era regolarmente detenuta.