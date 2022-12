Morrovalle, anziana trovata morta in un congelatore. Scoperta choc della figlia

MORROVALLE – Choc a Trodica di Morrovalle, donna trovata morta nel congelatore della sua casa. La vittima è una anziana di 77 anni. Il tragico ritrovamento ieri sera, intorno alle ore 20.

A dare l’allarme sono stati i familiari della donna, che si erano recati a trovarla. Ma di lei nessuna traccia. Hanno provato a cercarla dappertutto. Poco dopo la macabra scoperta. Il corpo della donna era senza vita in un grande congelatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati a chiarire i contorni della vicenda. Si è trattato di un gesto volontario: la vittima ha anche lasciato un biglietto, sul quale ha spiegato il gesto estremo. La vittima, dopo la morte del marito, viveva da sola. I familiari per tutto il giorno avevano provato a mettersi in contatto con lei, invano.