Morrovalle, prima nazionale per “Malena e il Tango”. Il regista: «Maria Grazia Cucinotta l’interprete perfetta»

MORROVALLE- Prima Nazionale al Morrofestival di Morrovalle (MC) domani 3 luglio 2025 alle 21:30 per lo spettacolo “Malena e il Tango” di Gianvito Pulzone con la straordinaria Maria Grazia Cucinotta, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo, Claudia Pompili, con la regia di Francesco Branchetti. “Malena e il Tango” è un incanto sensuale “in una notte avvolta dalla magia del tango, un palco si trasforma in un luogo di passione, nostalgia e poesia”. Non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un viaggio intimo e struggente nell’anima di un genere musicale e poetico che ha incantato generazioni. La protagonista, Malena – ispirata dall’omonimo brano “Malena canta il tango” – diventa la voce di un universo fatto di “storie intrecciate e sentimenti profondi”. Le sue parole conducono il pubblico attraverso un labirinto di emozioni, evocando immagini di vite vissute al ritmo del tango. La sua voce piena d’incanto si fonde con la poesia in un dialogo continuo e avvincente tra parole e musica. Le musiche sono infatti un omaggio ai grandi maestri.

Maria Grazia Cucinotta, protagonista di questo spettacolo, ha aggiunto: «Sono particolarmente affezionata alle Marche perché qui ho i miei più cari amici e qui ho trascorso i primi weekend con mia figlia appena nata. La trovo una regione bellissima, dove mi sono sempre sentita a casa».

Francesco Branchetti, regista e attore nato a Firenze, dal 2000 ha iniziato una proficua collaborazione con i maggiori drammaturghi italiani e stranieri contemporanei, mettendo in scena molti loro testi. Ha diretto opere e concerti e lavora in programmi radiofonici.

Buongiorno, può raccontarci come è nata l’idea dello spettacolo “Malena e il Tango”?

«L’idea di fare uno spettacolo sul tango me l’ha data tanti anni fa Giorgio Albertazzi in una delle nostre chiacchierate. Adorava il tango e mi dette questa intuizione, che poi ha lavorato dentro di me, e come per ogni mio spettacolo spesso passano anni tra l’idea di farlo e la concreta realizzazione, che avviene sempre con l’incontro con l’attore o l’attrice adatta, in questo caso con Maria Grazia Cucinotta che a mio avviso è l’interprete perfetta per uno show di questo tipo sul tango».

La danza e la musica si fanno protagoniste, ma acquisiscono una sfumatura più profonda. Può parlarcene?

«Questo è uno spettacolo in cui ogni elemento dell’allestimento, dalle musiche alle luci agli interpreti, convergono in un unico scopo, quello di raccontare il fascino del tango, di questo mondo, della femminilità, nel senso più sfaccettato e complesso del termine. Si racconta una donna ricca di fascino ma anche piena di mille contraddizioni, per cui è uno spettacolo molto affascinante anche da questo punto di vista».

“Malena e il Tango” non è solamente uno spettacolo teatrale. Qual è il messaggio che lascia allo spettatore?

«Se si vuole parlare di messaggio in questa rappresentazione secondo me si racconta quanto sia importante vivere la donna in tutte le sue sfaccettature, nelle sue contraddizioni, e coglierne il fascino proprio in esse, accettarle e non rifiutarle. Il viaggio che ci fa fare questo spettacolo è nel mondo del femminile oltre che del tango, dunque è anche uno spettacolo profondamente incentrato sulla donna e sul fascino femminile».

Sul palco tra i diversi attori, ci sarà Maria Grazia Cucinotta. La scelta per “Malena” fin da subito è ricaduta su di lei?

«Credo davvero che per uno spettacolo così non ci sia attrice più giusta che Maria Grazia Cucinotta che racchiude in sé fascino, personalità, carisma e le mille sfaccettature che richiede una drammaturgia come quella del nostro spettacolo».

Come mai avete scelto per la prima nazionale il Morro Festival? Lei quanto è legato alle Marche?

«Abbiamo scelto Morrovalle prima di tutto perché non ci eravamo mai stati con i nostri spettacoli e poi perché come quasi tutti i teatri delle Marche è una garanzia di qualità, di un pubblico attento ma soprattutto di una grandissima organizzazione».