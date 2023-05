MONTELUPONE – Volontari di tutte le età fanno pulizia sul territorio: raccolta di rifiuti e risanamento di alcuni luoghi caratteristici tra Montelupone e Morrovalle. In occasione delle giornate denominate “Operazione Paladini del Territorio” promosse da Fondazione UNA (Uomo Natura Ambiente ), la Federcaccia Comunale di Montelupone, in collaborazione con il Comune di Montelupone, ha organizzato la consueta pulizia delle fonti rurali presenti sul territorio comunale. Queste fonti hanno un valore storico e culturale: sono state usate per abbeverare il bestiame presente nelle stalle degli agricoltori che abitavano le nostre campagne ed erano indispensabili per prelevare l’acqua per uso domestico. Oggi sono essenziali per creare dei luoghi con acqua pulita che vengono utilizzati da tutta la fauna selvatica presente nelle nostre meravigliose campagne.

Come sempre i numerosi partecipanti alla giornata ambientale, si sono ritrovati presso l’area camper di Montelupone e, dopo la distribuzione del materiale per poter operare in sicurezza, si sono formati dei gruppi che hanno proceduto a ripulire le varie fonti: Fonte Trocchetto, Fonte Morina, Fonte Rosa, Fonte Pinturella, Fonte Valle, Fonte Scodella, Fonte Rufighi, Fontanella, Fonte Bagno. All’evento è intervenuta l‘amministrazione comunale con il sindaco Rolando Pecora, che ha rimarcato l’impegno del Comune per la salvaguardia del territorio e l’ impegno costante dei cacciatori che da molti anni sono impegnati nella cura dell’ ambiente. Presenti il presidente Provinciale Federcaccia Nazzareno Galassi, i presidenti Comunali di Pollenza e Montecosaro, Tonino Cammertoni e Alessandro Malaisi, il vice coordinatore delle Guardie venatorie volontarie Gianfranco Calvigioni e alcune guardie dell’associazione. Stessa operazione sabato scorso, nel comune di Morrovalle, durante la quale è stato previsto un programma di raccolta rifiuti e risanamento della Pista Ciclabile e dell’Area del Pincio. I cacciatori, durante le attività di pulizia, hanno rinvenuto e raccolto rifiuti di ogni genere, tra i quali plastica e frammenti di vetro, oltre a qualche elemento di maggiore ingombro.

Il progetto “Paladini del Territorio” nasce con lo scopo di contribuire attivamente alla difesa dell’ambiente e alla tutela della biodiversità, che sono fra i valori chiave del mondo venatorio e a tal proposito si dichiarano orgogliosi e soddisfatti i rappresentanti dei Cacciatori di Federcaccia, Lorenzo Taddei ed Elia Vivani, quest’ultimo coordinatore regionale dei Giovani di Federcaccia Marche, che perseguono l’obiettivo di giungere ad una sinergia futura tra tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente.