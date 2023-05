Montelupone, incidente stradale tra un furgone e un’auto: una persona ferita

La squadra delle fiamme rosse sul posto ha estratto il conducente dell’auto, in collaborazione con il personale del 118, che è stato portato con un elicottero in ospedale

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 21 maggio, a Montelupone lungo la Strada Regina, SS 571, per un incidente stradale tra un furgone e un’auto. La squadra delle fiamme rosse sul posto ha estratto il conducente dell’auto, in collaborazione con il personale del 118, che è stato portato con un elicottero all’ospedale regione di Torrette di Ancona. Poi i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Intervenuta la polizia stradale per i rilievi.