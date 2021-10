Montelupone: cocaina, marijuana e soldi, albanese condannato a tre anni

MONTELUPONE – Era il 31 marzo scorso. I carabinieri della Compagnia di Osimo avevano notato un’Audi A3 sospetta aggirarsi in località Costabianca a Loreto e l’avevano seguita. Erano arrivati fino a Potenza Picena dove videro l’auto avvicinarsi ad un uomo per poi allontanarsi subito dopo un rapido scambio. A quel punto scattò il controllo: l’uomo a piedi aveva con sé 20,2 grammi di cocaina, mentre l’uomo nell’Audi, un albanese di 38 anni residente a Montelupone, aveva mille euro in contanti. I militari raggiunsero l’abitazione dell’albanese per eseguire una perquisizione domiciliare, in casa, nel sottotetto, nascosti tra fusti di vernici e attrezzi edili i carabinieri trovarono 128 grammi di cocaina e 310 di marijuana, mentre sotto la lavatrice era stata posizionata una busta con dentro 19.000 euro in contanti.

L’avvocato Emanuele Senesi

Sia la droga sia i soldi, ritenuti essere provento di spaccio, furono posti sotto sequestrato, mentre il 38enne finì in manette. Oggi in Tribunale a Macerata il processo a suo carico è stato discusso con rito abbreviato (rito che gli ha consentito di usufruire di uno sconto di pena), così come chiesto dal difensore, l’avvocato Emanuele Senesi. Il pubblico ministero d’udienza Rita Barbieri ha chiesto la condanna a sei anni di reclusione, una pena giudicata dalla difesa eccessiva rispetto alla quantità e al tipo di droga sequestrata.

Al termine della camera di consiglio il giudice dell’udienza preliminare ha condannato l’imputato a tre anni di reclusione e al pagamento di 14.000 euro di multa, disponendo anche la restituzione dei 19.000 euro sequestrati.