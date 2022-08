Montelago Celtic Festival, deferite tre persone per detenzione di droga ai fini di spaccio

MONTELAGO – A conclusione del Montelago Celtic Festival, svoltosi dal 4 al 6 agosto a Serravalle di Chienti (Mc), il Comando provinciale dei Carabinieri di Macerata ha tracciato un bilancio dell’attività svolta.

Tre persone sono state deferite per detenzione di droga ai fini di spaccio, cinquantuno giovani sono stati segnalati come assuntori di droghe, circa 400 grammi di marijuana e 100 di hashish sono stati sequestrati, una patente è stata revocata.

Oltre quaranta i militari impiegati nei giorni della manifestazione per identificare quattrocento giovani e trecento autovetture. In stretta sinergia con i militari dell’Arma da sottolineare l’opera svolta con i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Camerino e del nucleo cinofili di Civitanova Marche. Questi ultimi hanno impiegato due pastori tedeschi chiamati Hanima ed Edir che hanno mostrato un fiuto infallibile consentendo di estendere l’attività a un soggetto che, oltre che in automobile, custodiva presso la sua abitazione un quantitativo più importante di stupefacente.