Montegranaro, al bar con banconote false: denunciati due giovani

Sono in corso altri accertamenti specifici per risalire ad eventuali altri responsabili e chiarire la provenienza delle banconote

FERMO – I militari della Stazione di Montegranaro (Fm), nel corso dei servizi di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 21enne ed un 20enne del luogo, per cessione di monete falsificate in concorso. I militari infatti, dopo aver raccolto la segnalazione della titolare di un bar del posto che aveva ricevuto, in due distinte occasioni e da due diversi clienti sconosciuti, due banconote da 50 euro false, hanno avviato accertamenti risalendo ai due.

Le banconote sono state sequestrate ed è stata accertata l’identità dei due “clienti” (i due infatti che erano insieme, a turno erano entrati nell’esercizio per effettuare una consumazione al chiaro fine di cambiare le banconote false e ottenere così il resto). Sono in corso altri accertamenti specifici per risalire ad eventuali altri responsabili e chiarire la provenienza delle banconote. Anche in questo caso si raccomanda la massima attenzione nel verificare sempre la genuinità dei contanti ricevuti in occasione di compravendite presso esercizi commerciali e si invitano i cittadini a segnalare eventuali simili episodi.