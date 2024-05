Montefano, ubriaco investe un operaio 58enne: denunciato

MONTEFANO – Investe un 58enne, sottoposto ad alcoltest aveva un valore più di tre volte superiore al limite consentito. L’incidente è avvenuto a Montefano, per l’automobilista, un giovane di Montecassiano, è scattato il ritiro della patente e la denuncia sia per guida in stato di ebbrezza sia per lesioni stradali aggravate.

Questo solo uno degli interventi che la settimana scorsa ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti. Il bilancio complessivo dei servizi è stato di quattro patenti ritirate, una persona arrestata e tre denunciate, circa 3 grammi di hashish rinvenuti e sequestrati.

Il primo a incappare nei controlli su strada è stato un 45enne nigeriano che vive a Macerata fermato dai militari del Nucleo Radiomobile la notte di domenica (12 maggio), mentre girava per le strade del centro alla guida della sua Seat Ibiza. Sottoposto all’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,78 grammi per litro, allo straniero è stata contestata la violazione amministrativa con il contestuale ritiro della patente. Poco dopo è stato fermato un 49enne di Porto Sant’Elpidio che alla guida di una Fiat Punto stava percorrendo la SP 78 in direzione di Tolentino. La velocità e l’andatura insicura avevano attirato l’attenzione della pattuglia del Radiomobile che solo dopo diversi chilometri era riuscita a fermarlo. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è risultato positivo con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,19 grammi per litro. Per lui ritiro di patente e denuncia all’autorità giudiziaria anche per il porto abusivo di un tirapugni in metallo trovato all’interno dell’auto.

La notte di venerdì 17 un 27enne residente in provincia è stato sorpreso da una pattuglia del Nucleo Radiomobile mentre percorreva alla guida di una Golf corso Cavour. Aveva un tasso pari a 0,8 grammi per litro e anche per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia alla Procura.

La sera di domenica scorsa, invece, a Montefano i militari della locale Stazione sono intervenuti per l’investimento di un operaio di 58 anni che camminava lungo il ciglio della strada in via Berlinguer. Soccorso dai medici del 118, l’uomo è stato trasportato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita all’ospedale di Macerata. L’investitore, invece, un giovane di Montecassiano, è stato sottoposto all’etilometro: aveva un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro, più del triplo del valore consentito. Immediato è stato il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e per lesioni stradali aggravate.

A Macerata la sera del 14 maggio scorso qualcuno aveva segnalato la presenza in corso Cavour di un borsone sospetto abbandonato da diverse ore, quando l’equipaggio del Nucleo Radiomobile è intervenuto per controllare il borsone il proprietario, un mediatore culturale di 59 anni di origini marocchine in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato ad inveire contro di loro, offendendoli e rifiutando di fornire le proprie generalità, opponendo anche resistenza tanto che i carabinieri sono stati costretti ad accompagnarlo in caserma per identificarlo. Dopo diverso tempo, quando è tornato sobrio, il 59enne ha mostrato i propri documenti e al termine delle procedure è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di indicare le proprie generalità. In più gli è stata contestata l’ubriachezza molesta, violazione che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa di 102 euro.

Anche un 40enne peruviano è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità. Controllato la notte del 19 maggio scorso in via Martiri della Resistenza, in evidente stato di ubriachezza si era rifiutato di dare le proprie generalità e di fornire un documento, situazione che però è migliorata negli uffici della caserma dove lo straniero era stato condotto per essere generalizzato. Denunciato per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità, gli è stata contestata anche la violazione amministrativa per ubriachezza molesta.

Sabato scorso, invece, i carabinieri della Stazione di Monte San Giusto hanno controllato un 47enne romeno residente in provincia di Potenza, gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Monte San Giusto. Per lui è scattata la denuncia per la violazione del divieto ed è stato allontanato dalla città. Lo stesso giorno i carabinieri della Stazione di Corridonia hanno arrestato un 46enne originario della provincia di Frosinone. Per l’ui’uomo la Procura generale presso la Corte di Appello di Roma aveva emesso un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali con conseguente carcerazione. Il termine della pena da espiare è previsto per novembre 2027, il 46enne è stato condotto al carcere di Fermo.

La notte del 19 maggio invece, i carabinieri della Stazione di Cingoli hanno sorpreso tre ragazzi nei pressi degli impianti sportivi del paese con tre grammi complessivi di hashish, sono stati tutti segnalati come consumatori alla Prefettura di Macerata.