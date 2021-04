Montefano, ubriaco aggredisce i Carabinieri: arrestato 30enne

MACERATA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, nella tarda serata di ieri (25 aprile), hanno arrestato un trentenne italiano residente a Montefano per i reati di resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.



Il giovane, recatosi nell’abitazione dei genitori in stato di manifesta ubriachezza, ha iniziato un’accesa discussione con i familiari che per sicurezza hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri.



I militari, giunti sul posto, venivano prima offesi dal ragazzo e poi anche aggrediti subendo lievi contusioni.

Il giovane è stato quindi bloccato, arrestato, e condotto in caserma in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Macerata.