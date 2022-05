Montefano, incendio in una ditta di materie plastiche

Il sindaco ha invitato a tenere chiuse le finestre per precauzione. I vigili del fuoco ancora al lavoro per la messa in sicurezza

MONTEFANO – Un vasto incendio si è sviluppato nel piazzale di stoccaggio dei materiali della ditta ‘Giotto’, nella zona industriale di Montefano. L’azienda si occupa di recupero e rigenerazione di plastica. L’allarme è scattato intorno alle 13 e i vigili del fuoco di Macerata e di Osimo sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme.

Non si segnalano persone coinvolte nell’incendio, ma la densa nube di fumo nero che si è levata ha destato non poche preoccupazioni, tanto che il sindaco di Montefano, Angela Barbieri e l’assessore Doriano Carnevali di Filottrano, hanno diramato messaggi via social per invitare i cittadini a tenere le finestre chiuse a scopo precauzionale. Sono tutt’ora in corso le fasi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Per i rilievi di eventuali sostanze tossiche nell’aria dovrà intervenire l’Arpam.