Montecosaro, scontro tra auto e moto: centauro perde la vita

MONTECOSARO – Violento scontro fra un’auto e una moto a Montecosaro, in località Crocette: centauro perde la vita. La vittima è un cittadino di origini sudamericane residente a Civitanova. A bordo dell’auto, un suv Bmw, una coppia di sessantenni. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia. Area transennata e circolazione deviata in altre strade. La polizia stradale sta procedendo ai rilievi, anche per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 15 in prossimità della pizzeria Il Molino (in aggiornamento).