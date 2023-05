Montecosaro, schianto tra due auto in superstrada: traffico in tilt

MONTECOSARO – Tamponamento tra due auto in superstrada, colpita anche una macchina che viaggiava in direzione opposta. Traffico in tilt. L’incidente è avvenuta questa mattina 22 maggio in superstrada, nel tratto tra Montecosaro e Morrovalle, in direzione di Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Camerino, due auto si sono scontrate. Dei pezzi hanno colpito una terza macchina, che viaggiava in direzione mare. Fortunatamente, nessuno degli automobilisti coinvolti ha riportato conseguenze. Traffico bloccato e lunghe code, di almeno due chilometri. Soltanto dopo un’ora la circolazione ha ripreso a scorrere normalmente. Sul posto anche i vigili del fuoco.