Montecosaro, in fiamme una ex segheria: Vigili del Fuoco in azione

MONTECOSARO – La densa colonna di fumo, visibile ad alcuni chilometri di distanza, si è levata all’alba di oggi, qualche minuto dopo le 4.

L’incendio è divampato a Montecosaro Scalo, nell’ex segheria che si trova in via Verdi. All’interno dei locali del capannone c’erano dei cumuli di fieno che, per cause in corso di accertamento, hanno preso fuoco originando un vastissimo incendio tanto che gli stessi residenti sono stati svegliati nel cuore della notte.

Immediato l’arrivo sul posto del Vigili del Fuoco che hanno impiegato ore per domare le fiamme e spegnerle; i pompieri sono ancora sul posto per mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme, visibili ad alcuni chilometri di distanza, hanno distrutto parte del tetto, in eternit, del capannone causando anche alcuni crolli. Il forte odore acre della combustione ha raggiunto anche i quartieri civitanovesi vicini al luogo dell’incendio.

Al momento non ci sono feriti o persone intossicate. Da chiarire le cause scatenanti del rogo.