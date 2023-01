Montecosaro, inaugurata la nuova palestra della scuola Mandela: «Un’opera importante per tutto il territorio»

MONTECOSARO – Inaugurata a Montecosaro la nuova palestra della scuola primaria Mandela. La struttura, i cui lavori sono iniziati nel 2020, si estende per 1000 mq ed è dotata di due corpi: uno dedicato agli spogliatoi, di circa 200 mq, e l’altro, che si estende per 800 mq circa, che ospita i campi da gioco certificati dal Coni per l’attività agonistica di pallavolo, basket, e calcetto. Nel primo corpo sono presenti due spogliatoi per atleti, altri due per gli arbitri, l’infermeria e il deposito.

«È un’opera importante – le parole del primo cittadino Reano Malaisi – per un territorio come il nostro, non solo perché consegna alla scuola una palestra degna ma anche perché si tratta di una struttura che potenzia molto la possibilità di fare sport nel nostro territorio. È il frutto di un lavoro lungo, complesso che ha riguardato l’Ufficio tecnico comunale. Dalla settimana prossima i ragazzi potranno iniziare ad utilizzarla e tutti dovremo essere bravi a conservarla, mantenerla e curarla». All’appuntamento di stamani presenti, per il Comune, anche il vicesindaco Lorella Cardinali, l’Assessore all’urbanistica Filippo D’alterio, il consigliere comunale Roberto Martinelli e la funzionaria dell’Ufficio tecnico che ha ne ha seguito i lavori, Fabiola Renzi. La scuola era invece rappresentata dal dirigente Gloria Gradassi ed erano presenti anche i tecnici del ‘Gruppo Marche’ – studio che ha curato il progetto della nuova palestra – tra cui l’architetto Chiara Ophelia Schiatti.

la palestra

«Ho capito che da parte del Comune di Montecosaro c’è una volontà forte di investire sulla scuola. Mi sento quindi di avere la fortuna di collaborare con un Comune molto dialogante su tutte le questioni. Abbiamo avuto problematiche da risolvere: si sono tutte quante risolte, ci siamo avviati molto bene e credo che continuerà così. Mi fa piacere oggi essere testimone di questa inaugurazione perché è uno spazio bellissimo, che poche scuole possono vantare di avere», il commento della preside Gradassi.

Il costo complessivo dei lavori è stato di circa 1.500.000 euro, finanziati in parte con fondi ministeriali e per il resto dal Bilancio del Comune. Resta ancora la parte esterna da completare, relativa alle recinzioni, al marciapiede e ad un tunnel di collegamento con la scuola stessa, tuttavia la palestra già dalla prossima settimana potrà essere utilizzata dai ragazzi.