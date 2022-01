Montecosaro, in auto senza patente e con la cocaina in tasca. Arrestato un 25enne

Fermato un civitanovese già noto perché in passato aveva guidato senza patente. Ora è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, aveva in tasca 48 dosi di cocaina

MONTECOSARO – Scoperto alla guida della propria auto senza patente e, da una successiva perquisizione, i Carabinieri scoprono che aveva nascosto nei pantaloni anche 48 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Arrestato un 25enne di Civitanova. Il giovane è stato fermato nella nottata di ieri dai militari della Stazione di Montecosaro, nell’ambito di specifica campagna di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nell’intera provincia maceratese che, da tempo, vede interessati i militari della Compagnia Carabinieri di Civitanova.

Il giovane è stato fermato perché già in passato era stato scoperto alla guida senza patente e questa volta è stato lo stesso. Ma, da un successivo controllo, i militari hanno scoperto anche della droga nascosta nei pantaloni: 48 distinte dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio per complessivi 27 grammi, oltre alla somma di 250 euro in banconote di diverso taglio, ritenuto proventi dell’attività di spaccio. Una volta scoperta la droga, i Carabinieri lo hanno arrestato una volta sentito il procuratore Claudio Rastrelli.

Il 25enne si trova ai domiciliari a casa dei genitori a Civitanova, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà lunedì (17 gennaio). E’ stato anche denunciato per guida senza patente e l’auto è stata confiscata. I controlli dei Carabinieri saranno intensificati nei prossimi giorni anche in adesione a uno specifico monito del Comando provinciale di Macerata che sta predisponendo controlli antidroga mirati su tutto il litorale.