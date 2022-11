Montecosaro, ai laghetti: 300 piante in più: «Così salviamo il pianeta»

MONTECOSARO- «È un messaggio forte, soprattutto verso le nuove generazioni. È questa la strada da seguire se vogliamo salvare il pianeta». Nelle parole di Lorella Cardinali, vicesindaco di Montecosaro, il senso dell’iniziativa di oggi, il progetto di riforestazione del parco fluviale di Montecosaro.

L’iniziativa

Trecento nuove piante sono state piantate nell’area dei laghetti della Taverna ‘La formica’, grazie al progetto ‘Amicambiente’ dell’Azienda AdriaticaOli e alla collaborazione di tante realtà del territorio: il gruppo di cittadini indipendente ‘Piantiamocela’, l’associazione ‘Un boschetto’, l’associazione Asd ‘La Formica’, l’associazione culturale ‘Il Borgo’ e la Protezione civile Prociv- Arci. Al progetto ha lavorato anche il Comune di Montecosaro, attraverso l’intermediazione del consigliere comunale Roberto Martinelli, presente insieme al Cardinali e all’Assessore alle politiche sociali Stefania Lufrano.

La giornata

Peccato la pioggia, che si è abbattuta a metà mattinata: è in quel momento che i lavori si sono interrotti, salvo poi riprendere una volta terminato l’acquazzone. Ma per l’ambiente rimane una grande giornata, con una trentina di volontari all’opera. Alcune specie già cresciute, per il resto si è trattato di piantine di modeste dimensioni, che però cresceranno rigogliose, aggiungendo natura alla natura. Tra queste l’Alnus glutinosa o Ontano Nero, tipiche delle aree fluviali come quella montecosarese.

«La zona – ha spiegato Kissili De Berardinis di ‘Amicambiente’ – in precedenza ospitava una cava e chiaramente veniva utilizzata per raccogliere la ghiaia. Per questo alcune piante erano state tolte e ora noi provvediamo a rimetterle. Non è neanche semplice procedere con la piantumazione perché la terra non veniva mossa da circa cinquant’anni: ringrazio il Consigliere comunale Martinelli che ha provveduto ad attivare i mezzi meccanici. Come ‘Amicambiente’ – ha proseguito – crediamo molto in queste iniziative, per combattere il surriscaldamento globale e diffondere la cultura della sostenibilità».

Soddisfatti gli amministratori montecosaresi Cardinali, Lufrano e Martinelli: «È un’idea – hanno commentato – su cui abbiamo creduto fin dall’inizio, collaborando con grande entusiasmo. Forse non farà la differenza in termini reali, ma è l’esempio che diamo ai giovani che è importante e che segna il percorso da intraprendere per il futuro».

A sin gli amministratori montecosaresi Lufrano, Cardinali e Martinelli. A destra un gruppo di volontari