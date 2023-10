MONTECOSARO – Una serata che ha confermato come la Lube Volley di Civitanova stia nel cuore dei suoi tifosi. L’occasione è stata data dalla partecipazione dei vicecampioni d’Italia alla “Notte delle Stelle“, evento che si è svolto mercoledì 18 ottobre, e curato dal concessionario Mercedes-Benz Delta Motors a Montecosaro. L’euforia contagiosa dei tifosi di Lube nel Cuore, presenti in tutte le generazioni anche quelle giovanissime, l’eleganza delle vetture concesse in dotazione ai giganti cucinieri sono state i momenti salienti di una serata pensata come punto d’incontro ideale tra il team che si appresta ad affrontare il torneo 2023/24, la tifoseria organizzata e gli appassionati della pallavolo. Lo showroom Delta Motors ha riunito molte persone anche grazie alla perfetta organizzazione della serata, allietata della cantante marchigiana Camilla Ruffini e condotta da Marco Moscatelli.

Tutto perfetto ed emozionante a partire dall’ingresso degli atleti, illuminati da faretti colorati e circondati da nuvole di fumo. Già da questo ingresso si è capito quanto la squadra ed i suoi tifosi siano pronti alla sfida in campionato. Poi gli interventi dell’ad biancorosso Albino Massaccesi, del tecnico “Chicco” Blengini, del capitano Luciano De Cecco e dei padroni di casa, Stefano Righetti e Mirko Tiburzi, rispettivamente responsabile marketing e responsabile commerciale di Delta Motors.

«Con questa serata, in un ambiente meraviglioso – ha aperto Massaccesi – si comincia una nuova stagione. Si tratta di un’uscita stupenda, nella casa di uno sponsor con cui si è creata una collaborazione importante tra due società che danno lustro al territorio. Ringraziamo Delta Motors che vizia gli atleti con le sue auto. Abbiamo condiviso tanti successi e proseguiamo a braccetto a caccia di altre vittorie».

Sullo stesso tono, ma più legato all’aspetto tecnico della stagione l’intervento del tecnico “Chicco” Blengini. «Finalmente inizia un campionato difficile ma bello e affascinante. I tifosi sanno che diamo l’anima in campo e noi abbiamo la certezza che loro ci sosterranno anche negli eventuali momenti di difficoltà. Tutte le squadre vivono periodi positivi e altri meno. Chi affronta meglio le fasi critiche alla fine vince. Con dei grandi supporter come i nostri è più facile superare gli ostacoli. Veniamo da due allenamenti ottimi alla Jesi Volley Cup. Pur trattandosi di un torneo amichevole, siamo contenti per il successo, consapevoli di dover percorrere ancora tanta strada per migliorarci».

Di poche parole ma estremamente concreto come sempre Luciano De Cecco il capitano. «Iniziare la stagione così è davvero bello, puntiamo a mantenere questo entusiasmo il più possibile. Sarà un anno difficile e pieno di partite, il mio augurio è di portare sempre più gente all’Eurosuole Forum, a partire da domenica alle 18 per la sfida con Monza. Gli avversari sono forti e ci alleniamo da poco tutti insieme ma la vittoria del torneo di Jesi, concluso lo scorse fine settimana, è stato solo il primo passo, per arrivare in cima alla SuperLega serve molto altro. Al debutto in Regular Season dovremo esprimerci bene, restare concentrati e cavalcare la spinta dei tifosi».

Poi, gli interventi dei padroni di casa della Delta Motors oramai da sette anni insieme alla Lube pallavolo. Stefano Righetti, responsabile marketing Delta Motors. «Siamo onorati della collaborazione con la Lube Volley, che in questi anni è stata un esempio per molti e anche per la nostra azienda. Questo Club è il simbolo dell’eccellenza, dell’eleganza e della performance sul campo. Questo settimo anno di collaborazione rende l’idea del rapporto saldo tra le nostre due realtà».

La conclusione della breve ma intensa fase iniziale della “Notte delle Stelle” a Mirko Tiburzi, responsabile commerciale Delta Motors. «Lo showroom in questo momento è pieno di stelle. Siamo già abituati a quelle delle nostre auto, ma adesso la sala è piena di campioni. La partnership con la Lube non è come le altre, ma è la condivisione di valori: territorio, passione ed eccellenza. Fornire le vetture ai giocatori per noi significa costruire un percorso vincente insieme!».

Al termine del momento istituzionale, i giocatori hanno tolto il telo dalle vetture in esposizione e sono saliti nelle auto, circondati dai flash dei fotografi. Poi la Ruffini ha omaggiato gli ospiti della Lube intonando una versione di “We are the Champions” che ha caricato ulteriormente i tifosi.

Le foto di rito, gli assalti dei fan a caccia di un ricordo della serata, le maglie autografate da tutti i giocatori e l’aperitivo corale hanno chiuso un incontro da ricordare.

Una stagione che si apre con la squadra di pallavolo civitanovese sempre più amata dai suoi tifosi di ogni età e tutto lo staff tecnico e dirigenziale pronto a dare il meglio.