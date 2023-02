Montecosaro, il ‘Carnevale dei bambini’ festeggia 60 anni: grande festa all’Annunziata

CIVITANOVA MARCHE- «Il nostro è il Carnevale più longevo di tutta la Provincia e lo festeggeremo nel migliore dei modi». Il Sindaco di Montecosaro Reano Malaisi, utilizza queste parole quando parla del ‘Carnevale dei bambini’, a Montecosaro, che quest’anno giunge alla sua sessantesima edizione, rappresentando una tradizione ben consolidata per tutta la sua comunità.

La festa è in programma domenica 12 febbraio, alle 14.30 e come di consueto si terrà attorno all’anello della chiesa dell’Annunziata. E proprio dal Comitato per i festeggiamenti della Santissima Annunziata, insieme al presidente Don Lauro Marinelli, ha organizzato l’iniziativa. «Questa è una ricorrenza che merita di essere messa in evidenza per la passione, la dedizione che ci mettono gli organizzatori. Per Montecosaro – ha detto il primo cittadino – è un evento che oramai fa parte della ritualità ed è quando le cose si ripetono nel tempo, che guadagnano un ruolo così importante. Ma tutto ciò non avviene per caso: c’è chi fatica tutto l’anno per organizzare, ci sono dei volontari. Tant’è che, al momento, non è facile reperire i carri. E poi è una cosa rara trovare simili realtà, ora che la partecipazione alla vita pubblica è diminuita».

Il programma

Il vasto programma della giornata sarà così scandito: l’apertura è affidata al lancio delle caramelle, poi spazio al ‘trenino della felicità’ e lo show della ‘Banda musicale Majorettes’. Quindi, la sfilata dei carri allegorici che in ordine sono ‘Looney tuner show’ di Corridonia, ‘Gli elfi della fortuna’ da Madonna del Monte, ‘Benvenuti al polo’ di Montegranaro, ‘Herbie il maggiolino tutto matto’ da Monte San Giusto e un quarto proveniente da Potenza Picena. Nel mezzo, gli intrattenimenti dei gruppi ‘Il ritmo delle tradizioni’ e ‘La racchia di Sarnano’, mentre Roberto Carpineti intratterrà il pubblico con la fisarmonica. Il pomeriggio si concluderà con l’animazione dei ragazzi dell’Oratorio ‘Con Gesù nel cuore c’è sempre Maria’. I carri al momento sono quattro, ma il Comitato sta lavorando anche per il quinto. Durante la manifestazione il Primo cittadino consegnerà la targa dei sessant’anni ai partecipanti.