Montecosaro, blitz mentre i proprietari dormono: ladri in fuga con soldi e gioielli

MONTECOSARO – Colpo dei ladri in casa mentre madre e figlio dormono, il bottino è di soldi e gioielli. «Sono entrati in casa, in località Cavallino, tra le 3 e le 5.30 del mattino, mentre io e mia madre stavamo dormendo – ha raccontato la vittima -. Niente danni, niente forzature. Sono entrati dal portone d’ingresso, probabilmente con l’utilizzo di una scheda. Hanno svuotato i portafogli e una borsa, contenenti rispettivamente contanti e gioielli. Noi non ci siamo accorti di nulla». L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Poche ore prima tentato colpo in una casa in località Fonte Destra, nella zona sotto il campo sportivo. È allarme tra i residenti, dopo i vari colpi, tra cui due tentati furti la settimana scorsa in località Crocette, sempre a Montecosaro Alto. In un caso, il proprietario era nell’abitazione quando un ladro ha provato ad entrare. Dopo essersi reso conto che non era solo, il ladro è scappato via a gambe levate, passando per le campagne. Il giorno di Natale, in località San Savino, a Civitanova Alta, i ladri sono entrati in una abitazione mentre i proprietari erano fuori.