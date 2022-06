Montecosaro, si barrica con una mannaia e ferisce il padre e due carabinieri. In casa aveva cocaina

L'episodio nella notte: i militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitanova e Macerata sono entrati da una finestra e hanno dovuto fare ricorso a spray urticante e taser per fermare l'esagitato

MONTECOSARO – La notte scorsa a Montecosaro (MC), un cinquantenne residente, in preda a delirio e in stato di alterazione psicofisica verosimilmente cagionato da abuso di sostanze stupefacenti, dapprima ha danneggiato mobilio e suppellettili della propria abitazione, poi si è barricato in casa brandendo una mannaia ed un coltello da cucina che, a seguito di improvvisa e violenta escalation di rabbia, rivolgeva nei confronti del padre convivente, un pensionato 84enne e, dopo averlo reiteratamente minacciato di morte, lo feriva al capo.

I militari della Stazione Carabinieri di Montecosaro, attivamente supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitanova e Macerata, esperito inutilmente ogni tentativo di persuasione e valutata la gravità della situazione ormai compromessa, sono riusciti a entrare dalla finestra della camera letto posta sul retro della villetta e a raggiungere la cucina dove, nonostante l’utilizzo di spray urticante e pistola Taser, l’uomo continuava a dimenarsi agitando il coltello con cui è riuscito a ferire lievemente due militari durante la difficile fase di contenimento, tale da rendere necessario l’utilizzo di una ulteriore scarica di Taser prima di essere definitivamente bloccato e disarmato.

L’interessato è stato immediatamente sedato a cura del personale medico del 118 e trasferito unitamente al padre presso il reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche, ove tuttora permangono entrambi per gli accertamenti diagnostico strumentali e terapie, sebbene non versino in pericolo vita.

La perquisizione dell’abitazione ha permesso di recuperare e sequestrare i coltelli, la mannaia ed un tirapugni, oltre a complessivi ventiquattro grammi di cocaina. L’uomo, al momento piantonato a cura dei militari, verrà associato alla Casa Circondariale di Ancona Montacuto.