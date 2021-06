MONTECOSARO – Auto contromano lungo la superstrada. È successo ancora, sempre sulla corsia mare-monti e non molto lontano dal tratto dove circa un mese fa un furgoncino era andato a schiantarsi contro alcune auto in transito, ferendo quattro persone. Questa volta, per fortuna, non ci sono stati incidenti.

A seminare il panico, intorno all’ora di pranzo, è stata una Clio bianca, con a bordo due persone, che ha percorso la corsia contromano da Montecosaro fino a Civitanova. Diversi gli automobilisti allarmati che hanno chiamato le forze dell’ordine e un camionista, che procedeva nella corsia opposta, ha anche ripreso la marcia dell’auto in video.

L’auto è uscita in via Einaudi, a Civitanova, dove è stata intercettata dalla Polizia. Secondo una prima ricostruzione, il guidatore avrebbe invertito il senso di marcia improvvisamente mentre l’auto stava procedendo lungo la superstrada.

Il momento è stato ripreso da un camionista che procedeva nella corsia opposta e sta facendo il giro dei social. Eccolo: