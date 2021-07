Montecassiano, si ribalta con l’auto e resta intrappolato nell’abitacolo

MONTECASSIANO – Mattinata intensa per i vigili del fuoco che prima sono dovuti intervenire lungo la provinciale Cingolana per un tamponamento a catena e poi a Montecassiano per estrarre un uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo della propria auto che si era ribaltata.

Il tamponamento è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, lungo la strada che da Treia conduce a Macerata e ha visto coinvolte sei auto, ma per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito in modo grave. Solo una ragazza ha riportato qualche ferita lieve ed è stata accompagnata dai sanitari del 118 all’ospedale di Macerata. Qualche problema in più per la viabilità perché si sono creati diversi chilometri di coda. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

In località Rinaldi, a Montecassiano, invece, molta paura per un uomo che ha perso il controllo della propria auto che ha finito la sua corsa in un campo e si è ribaltata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aiutato l’uomo a uscire dal mezzo, una vecchia Fiat Punto. Per il conducente tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza seria.