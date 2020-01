Montecassiano: si ribalta con l’auto, rompe la tubatura del metano e si dilegua

Il conducente della vettura, dopo la violenta carambola che ha provocato la rottura di un tubo del gas, è fuggito. In corso le operazioni per identificarlo

MONTECASSIANO – Si ribalta con l’auto, trancia una tubatura del gas e scappa.

È successo ieri sera, intorno alle 21:30 circa, a Montecassiano (Mc), in località Salimbeni. Il conducente della vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada ribaltandosi con l’auto. La violenta carambola ha inoltre provocato la rottura di una tubatura del metano.

Immediato è scattato l’allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza della vettura insieme alla società responsabile del metanodotto.

Sul posto anche 118 e carabinieri che però non hanno soccorso né identificato nessuno perché al momento del loro arrivo il conducente della vettura era fuggito. Sono in corso le operazioni di identificazione.

(Articolo in aggiornamento)