Montecassiano, pronti 85mila euro per la palestra di via Carducci

MONTECASSIANO – Un investimento di 85mila euro per la palestra di via Carducci. Dopo i 5.500 euro deliberati per l’ex fornace Smorlesi, gli interventi sulla struttura sportiva sono un altro punto discusso e approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale. I fondi, oltre che per ottenere il certificato prevenzione incendi, saranno utilizzati anche per mettere in sicurezza la tribuna.

«Il Consiglio ha ratificato una variazione di bilancio urgente con cui abbiamo finanziato i lavori, per 85mila euro, per ottenere il certificato di prevenzione incendi per la palestra in via Carducci – spiega il sindaco Leonardo Catena -. Dopo aver, negli anni precedenti, rinnovato l’impianto di illuminazione e riqualificato completamente gli spogliatoi e la pavimentazione, ora procederemo con l’adeguamento degli impianti (idrico, elettrico e termico) oltre alla messa in sicurezza della tribuna e alla realizzazione di un bagno esterno per il pubblico».

Tra gli altri punti discussi anche la modifica della pianta organica con l’assunzione di due figure a tempo determinato per supportare l’ufficio tecnico. «Verranno banditi due concorsi a tempo indeterminato e part-time – conclude Catena – un contabile amministrativo e un ingegnere. A ciò si aggiunge un operaio e un agente di polizia locale entrambi a tempo determinato per 5-6 mesi».