Montecassiano, in prima linea nelle emergenze: nasce Helvia Recina Soccorso

MONTECASSIANO – Hanno lavorato per circa un anno in silenzio, per formare i volontari, per acquistare i mezzi, chiedere tutte le autorizzazioni necessarie e allestire la sede. Adesso i volontari dell’Helvia Recina Soccorso sono pronti a partire per aiutare gli altri e fare rete con le altre associazioni di primo soccorso e protezione civile già attive sul territorio. L’associazione, che già conta oltre 40 volontari, è attiva a Piane di Potenza (di fronte all’hotel Recina), dove ha aperto una sede di circa 400 metri quadri, dove verranno svolti anche corsi di primo soccorso.

La presidente Antonella Scarponi (a sinistra) inaugura la sede a Piane di Potenza insieme ai consiglieri regionali Gianluca Pasqui ed Elena Leonardi

«Con immenso sforzo, del quale ringrazio tutti i miei collaboratori, il consiglio direttivo e i volontari – spiega la presidente Antonella Scarponi -, abbiamo dato il via a questo progetto per noi grandioso e voglio ringraziare le aziende e i privati che, con il loro contributo ci hanno aiutato a mettere in piedi questa realtà. Disponiamo di quattro ambulanze e un’autovettura per il trasporto dei soggetti fragili, sono in allestimento un pulmino per il trasporto dei disabili, un fuoristrada a nove posti per il trasporto di volontari in situazioni estreme, un camion spazzaneve e un gommone. Inoltre disponiamo di tende da utilizzare in caso di calamità, di una cucina mobile e sono in arrivo due gruppi elettrogeni e un carrello torrefaro. Saremo a disposizione delle istituzioni locali e di quelle regionali sia per il settore sanitario che per quello di protezione civile». Del gruppo fanno parte Alberto Nardi (vicepresidente), Ennio Tamagnini (tesoriere), Stefano Cardinali (responsabile del settore di Protezione civile) e una quarantina di volontari tra cui medici, infermieri e psicologi, senza contare il personale addetto alla cucina mobile.

Nella sede di Piane di Potenza, inaugurata alla presenza anche dei consigliere regionali Gianluca Pasqui ed Elena Leonardi, verranno anche attivati corsi per il primo soccorso, per formare giovani e nuovi volontari. «L’associazione è nata quasi per caso, da una semplice chiacchierata tra un gruppo di amici che avevano già prestato la loro opera in altre associazioni di volontariato – aggiunge la presidente Scarponi –. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di rimetterci in prima linea per aiutare sia le altre associazioni che i cittadini. Abbiamo fatto

tutto da soli, senza nessun sovvenzionamento importante, ma grazie alla vicinanza di alcune aziende che ci hanno fornito dei materiali».