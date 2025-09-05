Montecassiano, ok al progetto esecutivo per la nuova rotatoria nella zona industriale

La rotatoria, nella zona industriale di Montecassiano, ha un costo di 150mila euro. L’avvio del cantiere è stimato entro fine autunno

MACERATA – La Provincia di Macerata ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione di nuova rotatoria lungo la strada provinciale 77 – bis, nella zona industriale “Villa Mattei” a Montecassiano.

La rotatoria

La realizzazione della rotatoria andrà a garantire importanti miglioramenti d’efficienza rispetto all’intersezione a raso preesistente per quanto riguarda sia la fluidità sia la sicurezza della circolazione, poiché l’intervento dovrebbe mitigare le conseguenze dei comportamenti anomali dei conducenti.

La rotatoria, per un costo complessivo di 150mila euro, avrà un diametro di 26,60 metri. L’avvio del cantiere è stimato entro fine autunno e la durata contrattuale dei lavori sarà di 90 giorni.



Le intersezioni a rotatoria, infatti, svolgono soprattutto un’azione moderatrice riguardo alle velocità di marcia delle singole correnti di traffico, in conseguenza alla modifica della traiettoria imposta a tutti i veicoli dalla presenza del punto singolare costituito dall’intersezione stessa.

Il progetto della rotatoria prevede la sua collocazione alla stessa altezza dell’incrocio esistente, comportando un ingombro pressoché bilanciato tra le due strade esistenti e, in particolare, quasi tutto all’interno della zona asfaltata esistente ad eccezione di due piccole porzioni di terreno.