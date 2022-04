Montecassiano, irregolarità in una discoteca: attività sospesa e multa da 45.000 euro

A due stranieri sono state contestate violazioni per ubriachezza manifesta, mentre due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza

MONTECASSIANO – Controlli e denunce nel lungo weekend appena trascorso. Sabato notte i carabinieri della Compagnia di Macerata insieme ai colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Macerata, del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Ancona e del Nucleo cinofili di Pesaro, hanno eseguito un controllo congiunto nella discoteca “Liolà” di Montecassiano. I militari alla fine delle verifiche hanno accertato alcune carenze di igiene e la presenza di 10 lavoratori non in regola con il contratto di lavoro. Le irregolarità hanno portato alla contestazione di sanzioni per complessivi 45.000 euro con la sospensione dell’attività imprenditoriale a partire dalle ore 12.00 odierne.

Durante il ponte del 25 aprile, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata hanno inoltre denunciato a piede libero un pregiudicato di Appignano per aver violato ripetutamente il divieto di ritorno nel Comune di Macerata emesso dalla Questura di Macerata. A due stranieri sono state contestate altrettante violazioni per ubriachezza manifesta: i due sono stati controllati mentre barcollavano uno a Fontescodella e l’altro a Sambucheto di Montecassiano.

Sempre i militari della Radiomobile hanno anche denunciato una donna di 54 anni e un uomo di 37 residenti in provincia per guida in stato di ebbrezza. I due automobilisti, sottoposti ad alcoltest sono risultati positivi con valori rispettivamente di 0,92 e 2,1 grammi per litro di alcool nel sangue.