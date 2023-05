Montecassiano, si ribalta autocisterna carica di gpl: intervengono i vigili del fuoco

Per il travaso della sostanza in un'altra cisterna è intervenuta con attrezzature specifiche una squadra dei vigili del fuoco de L'Aquila

MACERATA – Incidente a Montecassiano, autocisterna piena di gpl si ribalta. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio (15 maggio) ma le operazione da parte dei vigili del fuoco di recupero del gas e del mezzo si sono protratte ad oggi. Per il travaso della sostanza in un’altra cisterna è intervenuta con attrezzature specifiche una squadra dei vigili del fuoco de L’Aquila, specializzata nei travasi. Le operazioni di travaso, messa in sicurezza e recupero della cisterna andranno avanti presumibilmente per tutta la giornata.