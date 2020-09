Montecassiano, consegnati generatore e torre faro alla protezione civile

MONTECASSIANO – Ieri pomeriggio sono stati consegnati il generatore elettrico e la torre faro a servizio della protezione civile e degli uffici comunali. L’acquisto è stato effettuato dall’amministrazione comunale per potenziare le attrezzature a disposizione della protezione civile e che possono rivelarsi utili non solo in situazioni di emergenza ma anche in occasioni ricreative. Con un investimento di poco inferiore ai diecimila euro, dunque, si continua a potenziare la capacità operativa della protezione civile e del Comune.

Da anni l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Catena rivolge una particolare attenzione alla preziosa attività svolta dai volontari del gruppo locale di protezione civile che anno dopo anno sono cresciuti in quantità e qualità, organizzando numerose iniziative di formazione e di prevenzione e intervenendo in situazioni di emergenza come il terremoto e le alluvioni. Nel terremoto del 2016 la sezione montecassianese ha offerto il proprio contribuito sia negli interventi nei comuni del cratere sia nel recupero dei beni culturali. Nel 2017, nella zona industriale di Montecassiano, a Villa Mattei è stata inaugurata la sede della protezione civile e il Coc, Centro operativo comunale, nel 2016 l’amministrazione aveva riqualificato e ammodernato il capannone comunale.