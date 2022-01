Montecassiano, blitz dei carabinieri in un casolare: sequestrati 104 kg di marijuana. Nei guai commerciante

Da quanto accertato il 59enne aveva utilizzato diverse stanze del piano superiore del fabbricato per la produzione indoor della sostanza. L'uomo è ai domiciliari

MACERATA – Blitz dei carabinieri in un casolare a Montecassiano, sequestrati 104 kg di marijuana. In manette è finito un commerciante 59enne del posto. L’indagine era partita alcune settimane fa e sabato mattina, 8 gennaio, i militari sono entrati in azione.

Da quanto accertato il 59enne aveva utilizzato diverse stanze del piano superiore del fabbricato per la produzione indoor della marijuana. Trovati anche 23 grammi di hashish.

L’uomo è ai domiciliari in attesa della convalida fissata per domani.

La marijuana sequestrata a Montecassiano

