Montecassiano, bar aperto dopo le 18. Multato il titolare

MACERATA- Un bar aperto dopo le 18 a Montecassiano, due uomini in macchina senza autocertificazione dopo il coprifuoco a Montefano.

Proseguono così i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Macerata sul rispetto delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria.

Nella serata di ieri, 27 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Montefano hanno controllato un bar di Montecassiano, sanzionando il titolare per aver proseguito l’attività oltre le ore 18.00, comminando una multa di 400,00 euro (ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni).

Nel comune di Montefano, nell’ambito della medesima attività di contrasto, sono stati sanzionati anche due uomini del luogo perché trovati senza giustificato motivo in transito a bordo delle proprie autovetture per le vie del paese nella fascia oraria vietata (22.00 – 05.00) e per entrambi è scattata la multa di 533,00 euro ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni.