Montecassiano, scovato e arrestato 34enne ricercato per spaccio di droga

MONTECASSIANO – I carabinieri della locale stazione nel corso di specifica attività investigativa hanno scoperto che sul territorio si nascondeva un cittadino di nazionalità pakistana, 34enne, ricercato dalla Giustizia. L’uomo è stato rintracciato. Il 34enne aveva a carico n provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata, in quanto condannato in via definitiva a 2 anni e 3 mesi per il reato di spacci di sostanze stupefacenti, avvenuto nel 2019. L’arrestato è stato associato al carcere di Fermo.

Inoltre, i carabinieri di nucleo operativo radiomobile, sezione radiomobile della compagnia di Macerata, nel corso della nottata hanno controllato un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, mentre girovagava per la frazione di Piediripa.

A carico dell’uomo vi era un provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Macerata emesso dalla Questura. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per la violazione del foglio di via obbligatorio e accompagnato alla stazione ferroviaria di Macerata per farlo rientrare nel comune di residenza.

Non è la prima volta che l’uomo viene sorpreso a violare il provvedimento del foglio di via obbligatorio da parte dei carabinieri della sezione radiomobile. Ogni volta è stato puntualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria.