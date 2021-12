Montecassiano, appuntamento con “Aspettando il Natale”

Mercatini, mostre, spettacoli, giochi e dolci non solo per bambini. L'8 dicembre alle 18 accensione delle luminarie

MONTECASSIANO – Mercoledì 8 dicembre Montecassiano festeggia con “Aspettando il Natale”, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e la sezione locale del Cif (Centro italiano femminile).

La giornata di festa si svolgerà principalmente in piazza Unità d’Italia a partire dalle 9 della mattina e culminerà con l’accensione dell’illuminazione natalizia alle ore 18. Per tutto il giorno ci sarà il mercatino con bancarelle di artigianato e di prodotti alimentari, mentre la chiesa di San Marco ospiterà la mostra filatelica di Luigi Lippi “Inferno” realizzata in occasione del settecentenario di Dante Alighieri. Alle ore 10 i bambini degli asili nido addobberanno i piccoli alberi presenti in piazza con decorazioni preparate con le loro mani, ma chi vorrà potrà comunque portare in qualsiasi momento della giornata una decorazione da appendere, poi alle 11 si terrà lo spettacolo musicale della banda filarmonica comunale “Piero Giorgi”. Per tutto il giorno ci sarà naturalmente la possibilità di fotografarsi con Babbo Natale e i suoi amici.

Nel pomeriggio sono previsti giochi per bambini, giocoleria, bolle di sapone e uno spettacolo con il fuoco. Non mancherà l’angolo dolci per i bambini mentre lo stand della Pro loco sfornerà le apprezzatissime frittelle di polenta, ma anche castagne e vin brulè. Alle ore 16 le guide turistiche locali proporranno un giro turistico gratuito per far conoscere ai montecassianesi e ai turisti le bellezze artistiche del borgo. Per l’accesso alle aree dove si terranno gli spettacoli è obbligatorio possedere il super green pass e indossare la mascherina dove si creano assembramenti. Verranno effettuati controlli a campione.