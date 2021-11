Monte San Giusto, travolto da un’auto mentre va in bici. Ferito un 60enne

Centrato da una Fiat Panda lungo via Concezione, l'uomo è stato sbalzato a terra e ha battuto la testa

MONTE SAN GIUSTO – Centrato da un’auto mentre va in bici, ferito un 60enne. L’uomo era in sella alla sua bici lungo via Concezione, a Monte San Giusto, quando poco prima di mezzogiorno è stato colpito da un’auto, una Fiat Panda, condotta da un ragazzo.

Il ciclista è stato sbalzato a terra e ha battuto la testa. In seguito è stato immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Verde e del 118 che hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Macerata. Il 60enne ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. A lavorare sulla dinamica dell’incidente sono stati i Carabinieri e, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo non si sarebbe accorto del ciclista.