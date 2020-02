Nuova tribuna per lo stadio di Monte San Giusto, Gentili rilancia: «Previste anche nuove riqualificazioni»

In futuro saranno interessate anche la palestra dove si allena la società di pallavolo e il bocciodromo. Il sindaco: «Investimenti per la comunità»

MONTE SAN GIUSTO – Terminati i lavori di manutenzione straordinaria e di rinnovo della tribuna dello stadio di Villa San Filippo di Monte San Giusto. 130mila l’importo complessivo dell’investimento.

Il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili

«Abbiamo provveduto alla rimozione della copertura e della parete laterale e al rifacimento della stessa con pannelli sandwich. Si è proceduto poi alla sabbiatura di tutti gli elementi in acciaio della tribuna, compresi i parapetti laterali, e alla verniciatura integrale con vernice protettiva bicomponente catalizzata. Infine è stato sostituito l’impianto di illuminazione, quello audio e le luci di emergenza nel pieno rispetto della normativa vigente» ha spiegato nel dettaglio il sindaco Andrea Gentili.

«Un lavoro importante, eseguito in vari step, che ha permesso di riconsegnare ai cittadini un centro sportivo dignitoso e decoroso. A seguire verrà anche sistemato il piazzale antistante lo stadio» ha aggiunto il primo cittadino. Nell’impianto sportivo si allenano le squadre della Valdichienti Ponte e il sodalizio del settore giovanile cittadino.

Un progetto che va a inserirsi in un programma di ammodernamento generale delle strutture sportive di Monte San Giusto. «Procederemo, in futuro, anche alla riqualificazione della palestra dove si allena la società di pallavolo e poi sarà interessato dai lavori anche il bocciodromo – ha precisato Gentili -. Si tratta infatti di spazi aggregativi e che hanno una grande valenza sociale per la comunità e che meritano quindi la giusta attenzione».

«Abbiamo mantenuto fede agli impegni presi con i sangiustesi in campagna elettorale smentendo chi dice che i cantieri iniziano solo a ridosso delle elezioni o piuttosto a fine giunta – ha concluso il sindaco -. Grazie alla fiducia che ci è stata concessa, nuovamente, sei mesi fa, abbiamo subito ricominciato a investire per la comunità; in questo caso consegnando a Monte San Giusto un campo degno e che, forse, non ha eguali in tutta la provincia».