Monte San Giusto, incidente per due ciclisti. Trasferiti in codice rosso a Torrette

MONTE SAN GIUSTO – Incidente questa mattina per due ciclisti che, dopo una brutta caduta, sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione uno dei due avrebbe perso l’equilibrio, probabilmente per un malore, e avrebbe travolto il compagno, finendo entrambi sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in località San Rustico, lungo la strada provinciale che collega Monte San Giusto a Mogliano. I due ciclisti sono stati soccorsi dagli operatori sanitari della Croce Verde e dai medici del 118 che, dopo i primi accertamenti, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale di Ancona di uno dei due. L’altro è stato, invece, trasportato a Torrette in ambulanza.