Monte San Giusto, fuori strada con l’auto, ferita una 27enne

Incidente all'alba lungo via Macerata. La giovane è rimasta bloccata nell'abitacolo. E' stata trasferita a Torrette per accertamenti

MONTE SAN GIUSTO – Finisce fuori strada con l’auto e resta bloccata nell’abitacolo. Paura all’alba per una ragazza di 27 anni che ha perso il controllo della sua auto mentre stava percorrendo via Macerata, a Monte San Giusto. Il mezzo ha finito la sua corsa contro una pianta.

La giovane è rimasta sempre cosciente ma non è riuscita a uscire perché bloccata tra i sedile e il cruscotto. A prestarle i primi soccorsi i volontari della Croce Verde, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza per trasferire la 27enne all’ospedale Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti. La ragazza non è in pericolo di vita.