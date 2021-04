Monte San Giusto, perde il controllo dell’auto e finisce nel dirupo: muore un uomo

In fase di accertamento le cause che hanno causato l'incidente stradale: l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo così nel dirupo vicino alla strada. Sul posto i Vigili del Fuoco

MACERATA – Con l’auto fuori strada, muore un uomo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte (5 aprile) lungo la strada Provinciale 3, km 1, a Monte San Giusto per un incidente stradale.

In fase di accertamento le cause che hanno portato al sinistro in cui l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel dirupo vicino alla strada.

Le Fiamme Rosse hanno provveduto ad estrarre l’uomo dalle lamiere per affidarlo ai sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.