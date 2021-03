Monte San Giusto, un albero per commemorare le vittime del Covid

MONTE SAN GIUSTO – Un minuto di silenzio, bandiere a mezz’asta, ma soprattutto un albero che possa sempre ricordare a tutti il sacrificio di chi non ce l’ha fatta. Sono stati diversi i momenti che l’amministrazione comunale di Monte San Giusto ha voluto organizzare per ricordare le tante persone che hanno perso la loro battaglia contro il Covid, in occasione della prima Giornata in memoria delle vittime del coronavirus.

«Alle 11 abbiamo osservato un minuto di silenzio facendo porre le bandiere del Comune a mezz’asta, come proposto dall’Anci nazionale – spiega il sindaco Andrea Gentili -. Ma la nostra amministrazione ha voluto ricordare questa giornata con un ulteriore gesto, un qualcosa che rimanga anche negli anni futuri. Per questo è stato messo a dimora un giovane albero all’interno del parco di via Monti Sala, che dovrà essere inaugurato nei prossimi mesi. Ai suoi piedi la giunta ha posto una targa commemorativa appositamente realizzata per questa occasione».

Una celebrazione a cui si è unito “a distanza” anche il consigliere di opposizione Andrea Salvatori. «Voglio complimentarmi con il sindaco e la sua giunta per aver portato avanti l’iniziativa dell’Anci – spiega il capogruppo di Azione Comune – e averla ulteriormente rimarcata con la piantumazione di un albero e la deposizione di una targa nel nuovo parco Monti Sala».