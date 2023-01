Moda tra 3D e realtà aumentata per la Future Fashion che entra nel Gruppo Zakeke

RECANATI- La Future Fashion, pmi innovativa di Recanati (Macerata) nata con l’obiettivo di innovare il settore della moda, entra a far parte del gruppo milanese Zakeke. “L’operazione, che prevede un primo step di investimento da parte di Zakeke in Future Fashion e poi la completa acquisizione, contribuirà a creare un campione internazionale con base in Italia, forte di un team di circa 60 persone”, si legge in una nota stampa. Le parti hanno alle spalle una lunga collaborazione che le ha portate a gestire insieme con successo clienti quali Valentino e A. Testoni.

Fondata nel 2017 da Andrea Carpineti (ceo), Francesco Carpineti (coo) e Michele Luconi, per valorizzare uno dei distretti più importanti della regione in cui vivono, ovvero quello della calzatura fermano-maceratese, la Future Fashion è proprietaria del brand DIS Design Italian Shoes, e negli anni ha sviluppato una piattaforma end-to-end per gestire in maniera integrata il servizio di scarpe personalizzate più veloce al mondo. Nel 2021 ha deciso di validare sul mercato una nuova divisione di business, ed ha realizzato una piattaforma omnicanale che aiuta i brand della moda a virtualizzare collezioni e prodotti, per ridurre i costi di produzione del campionario e aumentare il coinvolgimento dei clienti, impiegando la tecnologia 3D e la realtà aumentata.

Il gruppo Zakeke è una SaaS company internazionale impegnata nel Visual Commerce. Ha sede a Milano ed è guidata da Angelo Coletta. La società consente a brand e retailer di fornire ai consumatori opzioni di personalizzazione di prodotti attraverso 2D, 3D e realtà aumentata, con clienti in settori che vanno dalla moda e gioielleria al gaming, gadget e attrezzatura sportiva. Con l’integrazione di Future Fashion va a completare la sua piattaforma all-in-one e a rafforzare la presenza nella moda e nel lusso.

Andrea-Carpineti CEO & co-founder di Future Fashion

«Siamo convinti che il 3D diventerà lo standard di visualizzazione di un oggetto entro 5 anni. Con Zakeke vogliamo creare un’unica piattaforma end-to-end per il mondo 3D» ha fatto sapere Andrea Carpineti, CEO & co-founder di Future Fashion. «Le nostre piattaforme sono complementari: mentre Future Fashion è focalizzata nella generazione automatizzata e massiva di asset in 3D, Zakeke continuerà nello sviluppo di una piattaforma verticale sulla personalizzazione, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il ruolo di player di riferimento nel panorama internazionale».

«Le esigenze del consumatore digitale, così come dei brand e dei retailer, sono in continua evoluzione. Con l’entrata di Future Fashion nel Gruppo Zakeke, rispondiamo a questi mutamenti, rafforzando la completezza della nostra piattaforma tecnologica e continuando nel percorso di creare un’unica piattaforma all-in-one del Visual Commerce» è il commento di Angelo Coletta, co-founder e CEO di Zakeke. «Siamo certi che la combinazione delle nostre competenze nell’ambito della personalizzazione e della gestione degli asset digitali porterà a grandi successi e valore tangibile per i nostri clienti, attuali e futuri».