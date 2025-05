Una mobilità più sostenibile per Macerata, l’idea premiata a UniMc

MACERATA – Una proposta innovativa per una Smart Mobility City, ossia per una città dalla mobilità intelligente, ha conquistato la giuria della maratona progettuale, o hackathon, “Enpower the future: idee per la città e l’Università più sostenibili”, svoltosi nei giorni scorsi all’Università di Macerata. A firmarla è stato il team composto da Daniele Ciarrocchi, Iskander Asyanov e Francesco Merlini, che hanno lavorato su una idea di mobilità sostenibile per la città di Macerata, aggiudicandosi la partecipazione alla prestigiosa Summer School internazionale sul tema della povertà energetica, in programma a settembre all’Università Cattolica di Lovanio in Belgio.

L’iniziativa, parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è stata organizzata nell’ambito del progetto europeo Enpower in occasione della Giornata dell’Europa, per sottolineare il legame tra cittadinanza attiva, cooperazione internazionale e sostenibilità. A scandire la giornata, una combinazione di interventi istituzionali, contributi accademici e sessioni laboratoriali. Dopo l’apertura dei lavori e la presentazione del progetto Enpower a cura dei docenti Francesca Spigarelli e Petar Gvero dell’Università di Banja Luka, coordinatore del consorzio europeo, sono intervenuti studiosi – Chiara Feliziani, Andrea Caligiuri, Lorenzo Compagnucci, Carlotta Benedetti e Corinna Ceci – e attori locali – Valerio Placidi di The Way, – per discutere di transizione energetica, innovazione e ruolo delle università nella lotta alla povertà energetica.

Nel pomeriggio, il cuore creativo dell’evento: l’hackathon. Due i progetti finalisti: “Bridging the Gap – A Green Social Contract” e “Smart Mobility City”, poi risultato vincitore. A partecipare all’iniziativa, anche l’associazione studentesca Elsa Macerata insieme a numerosi studenti e docenti, in un dialogo serrato tra formazione, ricerca e territorio. Con “Enpower the future”, l’Università di Macerata conferma il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e partecipato, puntando su formazione e progettualità condivisa come leve di trasformazione sociale e ambientale.