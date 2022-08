Miss Marche 2022, la reginetta è Glelany Cavalcante – FOTO

CIVITANOVA MARCHE- Glelany Cavalcante, civitanovese di 28 anni ma con origini brasiliane, è la nuova Miss Marche. Ieri sera, all’arena Varco sul mare, si è tenuta la finale regionale del concorso, serata organizzata da Comune e Azienda Teatri. Davanti a un pubblico numeroso, composto da diversi esponenti del mondo politico come il deputato Mauro Lucentini, la consigliera regionale di Forza Italia Jessica Marcozzi, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’imprenditore Germano Ercoli, hanno sfilato le più belle della regione.

Gli ospiti

Special guest della serata, l’ex campionessa e sottosegretario alla presidi scherma Valentina Vezzali, oltre che Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana e Miss Marche 2021 Emma Calì. A condurre lo show, dal palco civitanovese il presentatore Marco Zingaretti e la modella Sara Croce.

Le parole

«Provo tanta gratitudine – le prime parole della Cavalcante sul palco, appena ricevuta la corona. – Per me è stato un percorso stupendo e sono onorata di poter rappresentate la mia città e questa regione, che è eccellenza in cultura, moda, cibo e non solo». Nel corso della serata sono state assegnate altre fasce: Miss Sorriso Marche è andata a Shari Romoli, 21 anni di Pollenza, mentre quella di Miss Social Marche ad Annalisa Signorile, 24 anni di San Benedetto del Tronto.

Si tratta di un ulteriore successo per la Cavalcante, che in passato era già stata premiata come Miss Kissimo Biancaluna. Il titolo passa ora ad Eleonora Valentini, 18 anni di Sant’Elpidio a Mare. La classifica finale di Miss Marche ha visto al secondo posto Giada Preziuso, 18 anni di Sassoferrato (Miss Eleganza Marche), terza Sara Matrullo, 18 anni di Fermo (Miss Cinema Marche).

Sul palco dell’arena Varco sul mare, anche le atlete della squadra nazionale Junior della società ginnastica Fabriano, con le campionesse d’Italia per sei anni consecutivi dal 2013 al 2022 e la show girl e Dj siciliana Deborah Savasto. La serata è stata animata dalle voci di Alex Barbieri e Dominguez, artisti nascenti del nostro territorio.

La sicurezza è stata garantita da un folto dispiegamento tra addetti alla sicurezza dell’agenza ‘Asi’ e volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

Da sin: Glelany Cavalcante. A destra, Miss Eleganza Marche, Giada Preziuso e Miss Marche, Glelany Cavalcante

Le premiazioni sul palco con i presentatori Sara Croce e Marco Zingaretti. A destra le miss con il sindaco Ciarapica

Nelle foto, da sin.: il folto pubblico presente ieri all’evento. A destra, la giuria del concorso. Nella fila dietro, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, l’imprenditore Germano Ercoli, l’assessore agli spettacoli Manola Gironacci, il vicesindaco Claudio Morresi e consorte