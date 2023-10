Il fatto risale al 2018, l'uomo deve scontare quattro mesi. Denunciato un 35enne per guida sotto effetto di alcol e droga, rimase ferito in un incidente in superstrada il 17 settembre scorso

TOLENTINO – All’interno di un bar di Tolentino minacciò un avventore con una mannaia, un 63enne originario di Tolentino è finito ora agli arresti domiciliari. Deve scontare quattro mesi. L’ordinanza emessa dalla Procura di Macerata (Ufficio esecuzioni penali) è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Loro Piceno. L’uomo, nel 2018, mentre si trovava all’interno di un bar di Tolentino, aveva minacciato un avventore con una mannaia. Fu immediatamente dato l’allarme e sul posto intervennero i militari dell’Aliquota Radiomobile. Per il 63enne dopo le successive indagini si aprì un processo, ora la pena è diventata definitiva: dovrà ora scontare 4 mesi di detenzione domiciliare, rispettando una serie di prescrizioni.

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno invece denunciato all’autorità giudiziaria un 35enne residente in provincia per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In base a quanto appurato, infatti, il 17 settembre scorso, intorno alle 2.30 di notte il giovane si era reso responsabile di un tamponamento sulla superstrada all’altezza di Tolentino ed aveva poi perso il controllo del mezzo, rimanendo ferito. Trasportato all’ospedale di Macerata per le cure del caso, era stato sottoposto su richiesta dei militari che erano intervenuti sul luogo dell’incidente agli esami ematologici. Dagli accertamenti era risultato che aveva un tasso alcolemico di 1,70 grammi per litro ed era risultato positivo anche all’assunzione di cocaina.