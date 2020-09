Megabox in casa, Cbf Balducci a San Giovanni in Marignano per proseguire la corsa

Dopo l’eccellente esordio, non a sorpresa ma comunque non scontato, le due esponenti marchigiane nel campionato di serie A2 approcciano il prossimo turno con l’animo sereno e la convinzione forte di poter bissare il successo del debutto.

La Cbf Balducci Hr Macerata, unica squadra del girone Est capace di far valere il fattore campo all’esordio, giocherà domenica 27 settembre alle 17 a San Giovanni in Marignano, dirigono Cruccolini e Proietti.

La squadra di Saja è stata a rischio abbandono ma, dopo un’estate difficile, ha formato la rosa e ottenuto addirittura un successo al tiebreak esterno all’esordio. Ancora in dubbio la brasiliana Lana Silvia Conceicao, ingaggiata per dare sostanza all’attacco della Omag.

Per la Cbf Balducci, quindi, un avversario da non sottovalutare e da affrontare forte dell’ottimo gioco che ha consentito di regolare Martignacco 3-0 godendosi una splendida Lipska. Per altro la formazione di Paniconi, dopo questo incontro, osserverà il turno di riposo tornando in campo domenica 11 ottobre a Soverato e poi nel turno infrasettimanale di mercoledì 14 ottobre in casa alle 20.30 contro Talmassons.

Per la Megabox Vallefoglia invece, dopo il successo di Soverato alla prima di campionato, c’è l’esordio al PalaDionigi contro Montecchio, dirige il duo marchigiano Mattei e Brunelli. Si gioca sempre domenica 27 settembre alle 17. Le ospiti sono reduci da una sconfitta in casa al tie-break contro la Cuore di Mamma Cutrofiano, squadra che sarà la prossima avversaria della Megabox la domenica successiva.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com) e da TVRS, in differita, martedì 29 settembre alle 21,55 sul canale 11 e mercoledì 30 alle 13,00 sul canale 111. Per coach Fabio Bonafede «in settimana ci siamo allenati con buona intensità, la vittoria con Soverato ci ha dato il giusto morale e abbiamo potuto lavorare in serenità sui fondamentali e le fasi di gioco dove dobbiamo migliorare. La partita è insidiosa, loro sono la classica squadra giovane che non va fatta giocare ai suoi ritmi; hanno alcune atlete di talento che potrebbero costruirsi una buona carriera in serie A, hanno freschezza, entusiasmo e forza fisica. Tra l’altro, si tratta della prima partita in casa per noi e sarà una grande emozione in una partita difficile da affrontare di un girone molto equilibrato. Il mercato è ancora aperto, diverse squadre si stanno ancora muovendo e gli equilibri potrebbero cambiare a breve«.

Chiaro il riferimento proprio a Cutrofiano avversario la prossima settimana, che ha appena piazzato il colpo Castaneda Simon ex Caserta, opposto brasiliano di lusso per la serie A2.