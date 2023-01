Matelica, via libera ai lavori per il complesso sportivo e l’ex stazione Agip

MATELICA – Buone notizie dall’assessorato ai Lavori Pubblici, presieduto da Rosanna Procaccini, per due importanti cantieri che partiranno a breve nella centrale zona di Borgo Nazario Sauro. Lo scorso anno erano state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di rigenerazione urbana e all’intervento di restauro e risanamento conservativo della limitrofa ex stazione Agip.

La prima operazione prevede la riqualificazione dello spazio urbano del polo sportivo attraverso la realizzazione di una gradinata, di un parco con attrezzature per lo sport all’aperto e di un percorso pedonale alberato lungo la Strada Provinciale Muccese 256. La gara a procedura aperta da aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa ha visto la partecipazione di 5 ditte e i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Di Murro Francesco srl di Frosinone. «Questo è un primo stralcio dei lavori effettivamente da realizzare presso l’area, in attesa di reperire nuovi fondi da destinare alla riqualificazione degli impianti sportivi ivi presenti», spiega l’amministrazione.

Sono stati appaltati inoltre i lavori per il restauro e il risanamento conservativo dell’ex stazione Agip che diverrà un punto di informazione turistica. L’offerta più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo per il recupero dell’ex Agip è stata presentata dall’impresa edile D’Angeloantonio Lucio con sede a Teramo. «Ad entrambi gli aggiudicatari nel dicembre scorso sono stati consegnati i lavori – conclude l’assessore Procaccini – a breve, quindi, appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno, avranno effettivamente inizio le importanti opere».