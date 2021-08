Matelica, stop agli sprechi di acqua. «Le risorse delle sorgenti sono in affanno»

Appello dell'amministrazione ad evitare usi non necessari. Il sindaco: «Se la situazione dovesse peggiorare la Viva Servizi sarà costretta a chiederci di emanare un’ordinanza per il razionamento dell’utilizzo»

MATELICA – «Le risorse idriche delle nostre sorgenti sono in affanno». Altolà del Comune di Matelica agli sprechi d’acqua in un momento in cui le piogge si fanno attendere da settimane; l’amministrazione, infatti, chiede la collaborazione dei cittadini per evitare possibili ordinanze di razionamento.

La calda estate 2021 ancora non allenta la sua morsa, ma le risorse idriche anche a Matelica cominciano a scarseggiare. «La carenza delle piogge sta mettendo in difficoltà la disponibilità di acqua nella rete idrica e nei serbatoi – spiega il sindaco Massimo Baldini -. Questi già da alcuni giorni vengono riforniti con cisterne da parte della Viva Servizi. In seguito a ciò si invita tutta la cittadinanza a fare un uso ridotto il più possibile di acqua, evitare gli sprechi ed evitare usi non necessari. Se la situazione dovesse peggiorare la Viva Servizi sarà costretta a chiederci di emanare un’ordinanza per il razionamento dell’utilizzo».

Una situazione non isolata in provincia. Meno di un mese fa a Macerata il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza per la salvaguardia della risorsa idrica sul territorio comunale a seguito dell’abbassamento significativo dei livelli della falda acquifera di riferimento e del repentino e ingente aumento dei consumi dovuto alle elevate temperature.