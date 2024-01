Matelica, il sindaco Baldini grave dopo una caduta. L’amministrazione: «Grande preoccupazione»

L'incidente a Castelraimondo al termine della inaugurazione del locale ufficio speciale per la ricostruzione. Oggi 26 gennaio, nella chiesa della Beata Mattia, la comunità in preghiera per «implorare al Signore la guarigione del nostro sindaco»

-