Matelica, 95enne scippata mentre va a messa: arrestato fabrianese 26enne

MATELICA – Stava andando alla chiesa Regina Pacis per assistere alla messa pomeridiana quando un giovane si è avvicinato e le ha strappato via la borsa che aveva a tracolla.

Lo scippo è avvenuto ieri in pieno pomeriggio (poco prima delle 17) a Matelica. Un’anziana del posto di 95 anni stava camminando con la borsetta a tracolla ed era diretta, com’era solita fare, alla chiesa Regina Pacis quando un giovane le ha strappato dal collo la borsa per poi darsi alla fuga nelle vie circostanti. In quel momento, però, erano presenti diversi testimoni che hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato i carabinieri. Pochi minuti e sul posto è intervenuta una pattuglia della locale Stazione, i militari si sono lanciati all’inseguimento del giovane mentre i colleghi hanno chiuso tutte le vie di fuga. Il giovane è stato rintracciato e bloccato in via Fratelli Sciamanna. Perquisito, nella tasca dei pantaloni aveva tre banconote, due da 20 euro e una da 5, gli stessi soldi che l’anziana aveva lucidamente detto di avere nella borsetta che poi è stata trovata a terra poco distante.

Il giovane è stato accompagnato in caserma, identificato (si tratta di un 26enne di Fabriano), e arrestato per il reato di furto con strappo. Su disposizione del pubblico ministero di turno Enrico Barbieri, il giovane è stato trattenuto per la notte nella camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri a Macerata in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi.

Questa mattina in Tribunale, difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli, il 26enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, il giudice Federico Simonelli ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza al prossimo 10 marzo. In merito alla misura, il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero Francesca D’Arienzo e ha disposto gli arresti domiciliari nell’abitazione del padre.