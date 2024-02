Matelica, ruba una bicicletta in pieno centro: arrestato

MATELICA – I carabinieri della Stazione di Matelica, che stavano svolgendo i consueti servizi di controllo del territorio, verso le ore 12 sono intervenuti nel centro di Matelica. A chiamarli in loco un uomo, poco prima informato da alcuni testimoni che un ladro si era appropriato della bicicletta parcheggiata davanti al suo supermercato.

Due ragazze avevano infatti notato un individuo che, con fare sospetto, si aggirava nella zona centrale di Matelica, tra i condomini; lo avevano visto avvicinarsi più volte alla bicicletta, fino a salirci sopra e ad allontanarsi velocemente. Ne avevano informato immediatamente il proprietario, fornendone una descrizione dettagliata e la direzione di fuga.

I carabinieri, una volta allertati, si sono messi immediatamente alla ricerca del soggetto, che riuscivano ad individuare, conducendolo quindi in caserma. Al termine delle formalità di rito l’uomo, un romeno di 38 anni, veniva tratto in arresto e su disposizione del Magistrato di turno, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, tradotto presso la camera di sicurezza, in attesa del rito per direttissima.

La bicicletta recuperata del valore di circa 600 euro è stata restituita al proprietario.